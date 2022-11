È come se la settimana del Black Friday non finisse mai, almeno in casa Amazon. Non si spiega altrimenti l’offerta super per il Samsung Galaxy Watch 4 nella sua versione Bluetooth da 40mm, che solo fino a esaurimento scorte può essere tuo a 149,90€ invece del prezzo consigliato di 269€. Sì, hai letto bene, lo sconto è pari al 44%, di fatto lo compri a metà prezzo, ma anziché essere usato è nuovo di zecca. La cosa più bella in tutto questo è che facciamo fatica a ricordarci un prezzo simile nei giorni scorsi, quando in teoria le offerte piovevano come coriandoli a Carnevale. Affrettati però, perché questi sono gli ultimi pezzi rimasti.

Samsung Galaxy Watch 4 (40mm), lo smartwatch più iconico di Samsung

Accostare il design del Samsung Galaxy Watch 4 a un’icona senza tempo non è marketing, ma la pura realtà. Come nell’universo parallelo Apple Watch domina incontrastato, nella sfera Wear OS il Galaxy Watch 4 è re, principe, duca, conte, ecc. Un design immortale, per uno smartwatch che sarà sempre attuale anche nei prossimi anni, frutto anche della sinergia tra Samsung e Google per il sistema operativo Wear OS montato su questo modello, esaltato al massimo dalle funzionalità dello smartwatch.

Samsung Galaxy Watch 4 è uno smartwatch completo se ami il fitness e desideri conoscere al meglio come funziona il tuo corpo, ma anche per registrare tutti i progressi fatti al termine di ogni nuovo allenamento in palestra o all’aperto. Supporta inoltre la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale e ti permette di effettuare un elettrocardiogramma. Infine, non manca nemmeno il monitoraggio del sonno.

Approfitta dell’eccezionale offerta post Black Friday sul Samsung Galaxy Watch 4 (40mm) in colorazione nera, in sconto del 44% su Amazon: solo oggi lo paghi 149,90€ invece di 269€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.