Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm): sconto ESAGERATO del -47% (SOLO 138€)

Se avete uno smartphone di Samsung e state cercando uno smartwatch compatibile, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Galaxy Watch 4 da 40 mm, un dispositivo che oggi si trova su Amazon ad un prezzo veramente speciale: solo 137,99€ al posto di 260,00€. Capite bene che si risparmia il 47% sul prezzo di listino, una cifra pressoché incredibile per un gadget da polso che è in grado di fare tutto.

Amazon vi dona poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, ma non solo. Incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, avrete anche Prime Video, la piattaforma di streaming on demand proprietaria di Jeff Bezos.

Galaxy Watch 4 è il miglior smartwatch per chi ha un telefono di Samsung

Con questo smartwatch avrete al vostro polso un vero e proprio companion che monitora i progressi sportivi, di fitness e non solo. Misura la composizione corporea e conta i passi, le calorie bruciate e sfrutta il GPS durante le passeggiate, le corse in bici o a piedi.

Non di meno, permette di avere sempre un check preciso sulla pressione sanguigna e di effettuare in due step l’elettrocardiogramma direttamente dal vostro polso grazie al sensore Samsung BioActive. In ultima analisi, sappiate che potrete monitorare il sonno quando riposate e potrete avere accesso ai livelli di ossigeno nel sangue.

Fra le altre cose, dobbiamo ricordare che uno sconto così non si vede tutti i giorni; il wearable da polso è un articolo che solitamente è in offerta, ma mai a cifre così “ridicole”. A questo prezzo non potete proprio lasciarvelo sfuggire. A soli 137,99€ è lo smartwatch perfetto per chi ha un telefono di Samsung, ma siate veloci. Non sappiamo quanto durerà l’offerta o quante scorte siano rimaste disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.