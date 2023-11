Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm): prezzo INCREDIBILE, solo 119€

Oggi ti vogliamo parlare di uno smartwatch di casa Samsung veramente strepitoso; ha qualche annetto di vita alle spalle ma è ancora una soluzione perfetta per moltissimi utenti. Senza contare che costa pochissimo su Amazon: sarà tuo con soli 119,00€, spese di spedizione incluse. Ci riferiamo, ovviamente, al Galaxy Watch 4 che, nella sua iterazione con cassa “pink gold” da 40 mm diventa un best buy senza compromessi. Fai presto se sei interessato/a all’acquisto; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – rischi che l’offerta finisca a breve. Avrai diritto alla consegna celere e gratuita, oltre che garantita, in meno di 24 o 48 ore presso il tuo domicilio o un luogo da te designato e potrai anche godere del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024.

Samsung Galaxy Watch 4: ecco perché comprarlo

Il Galaxy Watch 4 si distingue per il suo design raffinato e la costruzione di alta qualità. Di fatto, la versione da 40 mm (in colorazione “pink gold”) rappresenta un equilibrio ideale tra dimensioni e il comfort; si adatta a tutti i polsi ed è leggerissima. Cambiando i cinturini poi, potrai sfoggiare tantissimi look differenti.

Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED vibrante da 1,2 pollici e gode della tecnologia Always-On Display per mostrare tutte le informazioni chiave in maniera visibile in qualsiasi momento.

Uno dei punti di forza del Galaxy Watch 4 è la sua ricca gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e il fitness: è dotato di sensori avanzati, tra cui quello per la frequenza cardiaca, quello per il monitoraggio della qualità del sonno e il GPS integrato. Sotto la scocca vanta il sistema operativo Wear OS, sviluppato in collaborazione tra Google e Samsung: avrai accesso ad un’ampia varietà di applicazioni attraverso il Google Play Store.

Nonostante le sue potenti funzionalità, offre una buona durata della batteria. Con un uso intenso, è possibile fare anche due giornicon una singola carica; mica male, se ci pensi, visto che è un wearable super evoluto. A soli 119,00€ non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.