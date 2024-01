Samsung Galaxy Unpacked: svelata la data dell'evento? (RUMOR)

Oramai manca pochissimo al primo Galaxy Unpacked di Samsung dell’anno. In queste ore, grazie ad un leak trapelato sul web, scopriamo quale sarà la data dello show della compagnia sudcoreana. Ovviamente è un rumor non confermato quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

Come molti di voi sapranno, il primo evento dell’anno del colosso sudcoreano è alle porte; Samsung dovrebbe tenere il suo Galaxyn Unpacked con un po’ di anticipo rispetto allo scorso anno. Si dice infatti che lo show si terrà entro il mese corrente, e adesso, grazie all’informatore Evan Blass (EvLeaks su Twitter/X), scopriamo quando si terrà la presentazione dei nuovi smartphone di punta dell’azienda.

Samsung Galaxy Unpacked (2024): tutto quello che c’è da sapere

In un recente leak scopriamo che Blass ha condiviso una GIF (immediatamente cancellata subito dopo averla postata) in cui si vedeva un teaser inerente la data di lancio del keynote di Samsung. Stando alle informazioni infatti, il debutto della serie Galaxy S24 è previsto per il 18 gennaio 2024. Ovviamente ci siamo con i leak usciti finora (anche se si parlava del 17 gennaio, ma l’errore è marginale), tuttavia un dettaglio è balzato subito agli occhi dei più esperti. Nel tesser trapelato c’era uno slogan bizzarro che recitava “il Galaxy AI sta arrivando”; il logo poi, richiamava molto quello di Google Bard.

In poche parole, tutto questo potrebbe significare che la società potrebbe integrare Bard, l’intelligenza artificiale di Google di ultima generazione, all’interno della nuova serie di top di gamma sudcoreani. Voi cosa ne pensate?

Fra le altre cose, si dice che Galaxy S24 e S24+ saranno alimentati dal processore Exynos 2400 o dallo Snapdragon 8 Gen 3 a seconda della regione di appartenenza (da noi arriveranno con il chip proprietario di Samsung) ma la versione Ultra della line-up presenterà il SoC di Qualcomm in tutti i paesi.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo un’offerta a tema Samsung molto interessante: il Galaxy Z Flip5 5G si trova su Amazon al prezzo speciale di 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È il modello in colorazione “Mint” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.