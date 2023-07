Samsung Galaxy Unpacked: confermata la data UFFICIALE, ecco quando si terrà

Il nuovo evento di Samsung, il Galaxy Unpacked, si terrà il prossimo 26 luglio; è appena giunta la comunicazione ufficiale da parte della compagnia. Nel corso dello show conosceremo i top di gamma di punta pieghevoli, i tablet premium e non solo. Ovviamente sarà ospitato nel paese d’origine dell’OEM tecnologia, la Corea del Sud.

Samsung Galaxy Unpacked: cosa ci aspettiamo?

Come detto, l’evento Galaxy Unpacked di Samsung si terrà il 26 luglio in Corea del Sud ma sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della compagnia e sul canale YouTube del brand. Cosa ci aspettiamo? In primo luogo vedremo i foldable next-gen: Galaxy Z Fold5 e z Flip5 con processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, lo stesso chip dei Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Fra le altre cose, la società dovrebbe lanciare anche gli orologi Galaxy Watch 6, i nuovi tablet Galaxy Tab S9 e l’inedita generazione di auricolari TWS. Ci sarà la possibilità di preordinare in anticipo i gadget ricevendo anche un credito extra per chi lo farà. Attendiamo nuovi dettagli a breve; restate connessi con noi per i futuri aggiornamenti in merito.

Se siete in cerca di un ottimo smartphone, e non volete aspettare l’Unpacked, vi segnaliamo che il Galaxy S23 5G, il modello base della serie top dell’azienda sudcoreana, si trova in super sconto su Amazon a soli 882,88€, spese di spedizione incluse. Considerate che, se lo registrerete sul sito ufficiale della compagnia lo pagherete anche di meno, perché avrete diritto ad un rimborso cashback di 100€. Non di meno, la consegna sarà celere e in pochissimi giorni arriverà a casa vostra. C’è il reso gratuito e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, con tanto di supporto logistico attivo via chat o via telefono, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate? Se amate i compatti premium lui è la scelta ideale.

