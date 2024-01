Samsung Galaxy Unpacked 2024 UFFICIALE: ecco quando si terrà

In queste ore apprendiamo che Samsung lancerà ufficialmente i nuovi smartphone Galaxy S24 nel corso del primo keynote dell’anno che si terrà il 17 gennaio perossim, precisamente a San Jose, in California. Questi nuovi smartphone competeranno direttamente con i melafonini top di gamma di casa Apple e avranno un focus speciale sull’intelligenza artificiale, stando a quanto vediamo dai tesser emersi in rete.

Samsung: cosa ci aspettiamo dal keynote?

Sicuramente, come detto, gran parte delle funzionalità saranno legate ad un software rivoluzionario che si baserà su una “nuova era dell’intelligenza artificiale mobile”. Ci aspettiamo features AI simili a quelle viste con ChatGPT e non solo. Inoltre, a detta della compagnia, i nuovi smartphone top del brand offriranno “l’esperienza mobile più intelligente di sempre”. Sarà vero? Le aspettative sono molto alte, in particolare modo per la variante Ultra.

Recenti rumors prevedono che Galaxy S24 Ultra avrà un frame interamente costruito in titanio, con un display avanzatissimo LTPO di ultima generazione e che sarà dotato di una fotocamera potenziata dall’AI da ben 200 Megapixel in grado di identificare 12 tipologie differenti di oggetti per ottimizzarli al fine di migliorare la qualità complessiva delle immagini. Lo schermo sarà flat e privo di curvatura su tutti i lati. Verrà venduto in titanio grigio, in giallo, in nero e in viola.

Non mancherà un teleobiettivo 5X da 50 Megapixel e ci sarà il supporto al Wi-Fi di settima generazione. Presenterà lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm mentre le due varianti standard e Plus godranno del chip Exynos 2400. Appuntamento al 17 gennaio 2024, dunque, alle 19:00. Vi aspettiamo per seguire l’evento con noi: vi forniremo una copertura tempestiva e completa dei nuovi smartphone in arrivo.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo Galaxy S23 Ultra che oggi si porta a casa ad un prezzo spettacolare: solo 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, è il modello Lavander con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.