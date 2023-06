Samsung Galaxy Tab S9: un primo sguardo al design dei nuovi tablet

In queste ore è trapelato online il primo poster promozionale relativo alla futura serie di tablet premium di Samsung; stiamo parlando dei nuovissimi Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra, prossimi al lancio. Grazie all’immagine emersa in rete possiamo vedere come saranno fatti i device nella loro interezza. Cosa ve ne pare?

Prima di addentrarci nella disamina ricordiamo che Samsung si sta preparando per svelare i nuovissimi prodotti durante la conferenza stampa dedicata alle novità per la seconda metà dell’anno corrente. Fra i vari terminale troviamo sicuramente i pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, gli smartwatch Galaxy Watch 6 e, come stiamo vedendo ora, anche i tablet.

Samsung Galaxy Tab S9: svelate le specifiche tecniche

La foto condivisa in rete mostra i tre tablet posti uno davanti all’altro. L’estetica sembra essere “già vista” e, come sempre, avremo il supporto alla S Pen, la stilo capacitiva del marchio. Sarà inclusa nella confezione, come nelle ultime iterazioni della compagnia.

Grazie all’apparizione di questi terminali presso il sito per la certificazione TDRA scopriamo che il debutto è imminente; di fatto, hanno anche ricevuto la certificzione TUV Rheinland. Da Geekbench invece, scopriamo che saranno equipaggiati con il meraviglioso chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, già visto nei flagship di inizio anno. Ci sarà sempre il supporto alla S-Pen, come detto, e saranno anche impermeabili con tanto di certificazione IP67. Siete pronti per il nuovo Galaxy Unpacked di metà anno? Cosa vi aspettate voi?

