Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: PREZZO SUPERLATIVO per il tablet più completo

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di fascia altissima veramente completo, ricco di features smart e con un prezzo super scontato: ci riferiamo all’ottimo Galaxy Tab S9 Ultra di Samsung, un prodotto unico nel suo genere, con un pannello generoso da oltre 14 pollici, super risoluto, con un processore di punta e tantissimi vantaggi al seguito. Come se non bastasse, in confezione troverete anche la pratica S Pen (il pennino capacitivo proprietario dell’azienda) e il caricabatterie rapido da muro. Pensate che costa 1279,00€ al posto di 1349,00€: questa è un’offerta Prime a tempo limitato, quindi non lasciatevela sfuggire. Le scorte potrebbero essere limitate ma sappiate che finirà comunque entro domani sera. Siate veloci, dunque.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: il tablet più completo che ci sia

Questo tablet di Samsung è veramente eccezionale: dispone di una scheda tecnica all’avanguardia, da primo della classe. Di fatto, vanta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (lo stesso chipset che ritroviamo in Galaxy S23 Ultra, per intenderci), ci sono 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e ben 256 GB di storage. Tutto gira fluido, anche le applicazioni più impegnative e i titoli più complessi.

Non di meno, va benissimo per lavorare e per scrivere, visto che supporta la Cover Smart Keyboard che lo rende, a tutti gli effetti, un laptop. Con la S Pen poi, potrete fare disegni, schizzi al volo, potrete prendere appunti e fare render 3D con l’ausilio della suite Adobe. C’è poi DeX che trasforma la UI del tablet in un sistema da PC. La selfiecam è incastonata nel notch, il pannello è un Dynamic AMOLED da oltre 14 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e ci sono tantissime altre features smart. Viene venduto al prezzo di 1279,00€, non lasciatevelo sfuggire: a questo prezzo è un vero best buy.

