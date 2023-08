Samsung Galaxy Tab S9 Ultra con Smart Keyboard Cover in OMAGGIO

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di fascia alta di casa Samsung veramente eccezionale; si chiama Galaxy Tab S9 Ultra, è stato presentato da pochissimi giorni ma è un terminale completo e ricco di tecnologia.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Best Buy assoluto

Iniziamo con il parlarvi del display da 14,6 pollici Dynamic AMOLED 2X super risoluto con tantissima tecnologia. Ha un processore di casa Qualcomm strepitoso (lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che abbiamo visto anche nella serie S23), coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Ottima la batteria da 11.200 mAh che assicura ore ed ore di utilizzo intenso con una singola carica; il caricabatterie da 45W è incluso in confezione, ma non finisce qui. È un prodotto perfetto per il gaming (supporta anche Xbox Game Pass Ultimate) ma anche per la produttività. Va benissimo anche per l’editing fotografico con i software di spicco di Adobe ma anche per il montaggio video, oltre che per le operazioni di grafica (sfruttando la S Pen inclusa in confezione).

In omaggio avrete anche la Smart Cover Keybord (la custodia che è anche una tastiera) che ne amplia le potenzialità e che trasforma il device in un laptop a tutti gli effetti, soprattutto con l’ausilio dell’interfaccia DeX). Non di meno, è un gadget impermeabile certificato IP68; non lasciatevelo sfuggire. Lo pagate 1369,00€ ma con tutti questi regali e con le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo, farete sicuramente uno strepitoso affare. Non dimenticate che, volendo, potrete anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Grazie ad Amazon avrete tantissimo vantaggi; la consegna sarà sempre celere e immediata, oltre che gratuita. Potrete eseguire il reso gratis entro un mese dall’acquisto. Avrete poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A 1369,00€ con caricabatterie e Smart Keyboard Cover in omaggio è un best buy.

