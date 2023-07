Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, appena presentato e già in offerta su Amazon! (risparmi 120€)

Il tanto atteso Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è stato presentato da solamente pochi giorni, ma è già disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 1399€, con uno sconto dell’8%. Questa formidabile macchina da guerra è capace di soddisfare tutte le tue esigenze di creatività, produttività ed intrattenimento.

Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra si distingue subito per il display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici. Con colori vividi, neri intensi, HDR10 e frequenza di aggiornamento di 120Hz, il Galaxy Tab S9 Ultra offre una qualità visiva eccezionale. Sia che tu sia uno smanettone creativo che desidera dare vita alle proprie idee, o un appassionato di film e contenuti multimediali, questo display ti stupirà con immagini nitide e realistiche.

La resistenza è un altro punto di forza di questo tablet. La scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68 lo protegge da acqua e polvere, rendendolo il compagno ideale per le tue avventure all’aperto. La S Pen inclusa, con la sua classificazione IP68, è perfetta per prendere appunti, disegnare o per qualsiasi altra attività creativa, grazie alla sua maggiore sensibilità della punta e all’aggancio magnetico bidirezionale per la ricarica. Il Galaxy Tab S9 Ultra offre anche una straordinaria esperienza di gioco, grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy che garantisce prestazioni elevate e un notevole risparmio energetico. I giochi 3D saranno ancora più coinvolgenti grazie al motore grafico che conferisce realismo ai riflessi e alle ombre.

Per quanto riguarda l’archiviazione, puoi scegliere fino a 512GB di memoria interna e, se necessario, aggiungere una microSD per espandere ulteriormente la capacità di memoria. Questo ti permette di avere tutto lo spazio necessario per i tuoi video, le tue creazioni, le foto HD e molto altro ancora. Infine, il Vision Booster, grazie al suo algoritmo intelligente, regola automaticamente il display in base alla luce solare diretta, migliorando il contrasto e i colori per una visibilità ottimale anche sotto il sole. In conclusione, il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra rappresenta il meglio della tecnologia Samsung ed è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato. Approfitta di questa offerta per portare a casa un tablet di altissimo livello ad un prezzo molto interessante.

