Samsung Galaxy Tab S9 UFFICIALE, con S Pen e SUPER display

Samsung Electronics ha annunciato la nuova serie Galaxy Tab S9, composta da modelli premium che rivoluzionano il mercato dei tablet, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente e maggiore libertà creativa (qui potete dare un’occhiata a tutte le new entry).

La famiglia si compone di tre unità: Samsung Galaxy Tab S9, S9+ ed S9 Ultra, che vantano la presenza dei nuovi display Dynamic AMOLED 2X per una visione incredibilmente realistica ed un intrattenimento eccezionale, oltre che performance all’avanguardia grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

La S Pen inclusa, dotata di protezione IP68, consente agli utenti di prendere appunti ovunque e con facilità. Inoltre, come primi nella linea Galaxy Tab S ad ottenerlo, i dispositivi Galaxy Tab S9 sono classificati IP68.

Samsung Galaxy Tab S9: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra monta un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, per un intrattenimento completo ed appagante. Lo standard HDR10+ ottimizza colori e luminosità. La frequenza di aggiornamento adattiva varia da 60 a 120 Hz per una reattività fluida e per un intelligente risparmio energetico. La modalità Protezione occhi riduce l’emissione di luce blu. Formato 16:10 godere al meglio di film, serie tv e tutti i video online che desideri.

Audio immersivo con quattro altoparlanti più grandi del 20%, AKG e Dolby Atmos. Tecnologia Vision Booster per l’uso all’aperto. Smart Book Cover per orientare lo schermo con semplicità. Processore Snapdragon 8 Gen 2 per prestazioni elevate e collaborazione con partner gaming per un divertimento assicurato. Efficiente sistema di raffreddamento a camera di vapore per un utilizzo intenso.

Come detto, la nuova serie Samsung Galaxy Tab S9 include la S Pen con protezione IP68, consentendo agli utenti di catturare ed esprimere idee in ogni situazione. Con la S Pen Creator Edition, avrai accesso ad un’esperienza più confortevole grazie a materiali testurizzati e diverse punte: una dura per il disegno e l’altra morbida per scrivere come con carta e penna.

Il display immersivo supporta la funzione Multischermo, consentendo di visualizzare fino a tre app contemporaneamente. La modalità Samsung DeX offre un’esperienza desktop con la Book Cover Keyboard. Questi tablet Samsung di ultima generazione sono ideali per creatività e produttività, con app come GoodNotes, LumaFusion e Clip Studio Paint.

I nuovi Samsung Galaxy Tab S9, S9+ ed S9 Ultra si integrano perfettamente nell’ecosistema Galaxy, consentendo il collegamento e il controllo multiplo con altri apparecchi Galaxy. Il design sottile e resistente dei dispositivi include caratteristiche tipiche degli smartphone flagship Galaxy S, come il migliorato layout della fotocamera e la resistenza IP68.

La serie Galaxy Tab S9 è realizzata con una maggiore varietà di materiali riciclati, dimostrando l’impegno di Samsung per l’utilizzo di tecnologie sostenibili: fra le altre cose, la confezione è stata ridisegnata e realizzata interamente in carta riciclata.

Immagini

Prezzi e disponibilità di Galaxy Tab S9

La serie Samsung Galaxy Tab S9 è disponibile in preordine in un numero ristretto di mercati a partire dal 26 luglio, e nei punti vendita a partire dall’11 agosto, nelle colorazioni Graphite e Beige:

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6 pollici)

512GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.489

256GB (RAM 12GB) 5G al prezzo consigliato di €1.519

256GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.369

Galaxy Tab S9+ (12,4 pollici)

512GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.269

256GB (RAM 12GB) 5G al prezzo consigliato di €1.299

256GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.149

Galaxy Tab S9 (11 pollici)

256GB (RAM 12 GB) 5G al prezzo consigliato di €1.199

256GB (RAM 12 GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.049

128GB (RAM 8GB) 5G al prezzo consigliato di €1.079

128GB (RAM 8GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €929

Inoltre, acquistando Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra dal 26 luglio al 10 agosto 2023 potrai ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim, basterà registrare l’acquisto entro il 2 settembre 2023.