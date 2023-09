Samsung Galaxy Tab S9: tablet premium dal prezzo vantaggiosissimo (keyboard cover inclusa)

Se siete alla ricerca di un tablet premium tuttofare, in grado di sostituire (all’occorrenza) anche il vostro computer principale, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy Tab S9, il modello entry level della line-up del colosso sudcoreano. Costa solo 909,00€ su Amazon, grazie agli sconti folli offerti dal noto portale di e-commerce americano e in confezione troverete sia la S Pen (il pennino capacitivo di nuova generazione) che il caricatore rapido da muro. Insomma, i vantaggi sono davvero tantissimi: vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa promozione, anche perché la Smart Cover Keyboard (la tastiera che funge anche da cover per il dispositivo) è in omaggio.

Insomma, tantissimi gadget, una dotazione ricca, per un terminale completo che è in grado di fare qualsiasi cosa; va benissimo per il gaming, per lo studio, per prendere appunti o per disegnare e fare fotoritocco a livello professionale, ma non solo. È un terminale eccellente; non lasciatevelo sfuggire.

Samsung Galaxy Tab S9: il miglior tablet dell’azienda

Questo è il modello entry level della gamma; la versione Ultra è sicuramente la più interessante ma è anche generosa: ben 14 pollici di diagonale per il display, mentre questo ha uno schermo da circa 11″, decisamente più piccolo e compatto, perfetto per la mobilità. Sotto la scocca vanta una batteria che dura tantissimo e il merito è anche dell’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da tanta RAM e da ampio storage.

A soli 909,00€ con S Pen, Smart Cover Keyboard, charger da muro e spese di spedizione comprese nel prezzo, questo Galaxy Tab S9 è un best buy assoluto che non potete lasciarvi sfuggire: siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

