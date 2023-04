Samsung Galaxy Tab S9+ si mostra online: sarà POTENTISSIMO

Il nuovo e potentissimo Samsung Galaxy Tab S9+ si mostra online prima del debutto ufficiale; il tablet ha appena fatto la sua comparsa presso il portale di Geekbench. Dal sito in questione scopriamo che il dispositivo godrà del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm in versione overcloccata.

Come molti di voi sapranno, l’OEM sudcoreano quest’anno svelerà la nuova gamma di tablet premium. Saranno tutti prodotti Android e dovrebbero venir annunciati nel corso dell’evento di lancio dei foldable ad agosto. Ci saranno tre modelli: uno basico, un Plus e un’iterazione Ultra super performante. Oggi, grazie ad un leak appena emerso in rete, scopriamo che il “mezzano” della famiglia avrà un chip esclusivo. Dovrebbe infatti disporre del SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm overcloccato.

Samsung Galaxy Tab S9+: cosa sappiamo ad oggi?

Il suddetto tablet si è appena mostrato sul sito di Geekbench. Il device gode del numero di modello SM-X818U e dal sito scopriamo quali saranno le sue specifiche chiave. Dovrebbe avere un processore con architettura 1+3+4 core e il nome in codice di questo chip pare che sia “Kamala”. In altre parole sarà il potentissimo Snapdragon 8 Gen 2 che abbiamo già visto in moltissimi device, ma in versione leggermente più pompata.

La sua velocità di clock infatti, dovrebbe essere superiore a quella dell’iterazione basica che abbiamo visto in molti smartphone Android. In altre parole, sarà lo stesso SoC che abbiamo visto sulla gamma Galaxy S23 e che abbiamo avuto modo di apprezzare tanto. Sarà coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e ci sarà Android 13 con skin One UI al seguito.

Dai test poi, scopriamo che il Tab S9+ ha ottenuto uno score di 2049 punti sul test single-core e un punteggio record di 5492 punti sul multi-core. Ci troviamo di fronte al vero rivale dell’iPad Pro? Staremo a vedere.

Ad ogni modo, il modello del 2022, il Galaxy Tab S8+, è ancora oggi una soluzione validissima che noi ci sentiamo di consigliare a tutti. Costa solo 1049,00€ su Amazon al posto di 1199,00€.

