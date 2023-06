Samsung Galaxy Tab S9 sarà un mostro di potenza

Oggi apprendiamo che la serie Galaxy Tab S9 di Samsung sarà potentissima; ci saranno tre modelli, uno più incredibile dell’altro, e saranno tutti dotati di ricarica rapida da 45W. Lo rivela un portale per la certificazione online.

Samsung Galaxy Tab S9 supporterà la fast charge da 45W

Stando a quanto si apprende, i tablet di punta della line-up di Samsung presenteranno tutti delle batterie capienti e generose con fast charge rapida via cavo (USB Type-C). Come detto, a rivelarlo sono stati i portali per la certificazione online. Dal sito di TUV Rheinland, nota società di test, apprendiamo che il Tab S9+ (SM-X816B, SM-X810 e SM-X816N) e il Galaxy Tab S9 Ultra (SM-X916B, SM-X910 e SM-X916N) sono appena stati avvistati online. avranno tutti la ricarica da 45W da 10V o 4,5A, proprio come i Tab S8 del 2022.

Ovviamente nella confezione potremmo trovare i charger, anche se nei telefoni non sono più presenti. Dai render trapelati sul web, scopriamo anche che i Tab S9 avranno un design del tutto simile a quello dei vecchi Tab S8. Sotto la scocca presenteranno i processori Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che abbiamo visto nella serie S23 di pochi mesi fa. Ci saranno varianti da 8 o 12 GB e storage da 128 o 512 GB. Non mancherà il supporto alla S Pen (inclusa nella scatola e attaccata magneticamente alla back cover dei device(. Gli schermi saranno OLED (almeno per il Plus e l’Ultra) e ci sarà la tecnologia ProMotion fino a 120 Hz per un’esperienza visiva senza precedenti. Completerà la dotazione tecnica anche un sistema audio composto da quattro speaker. Quando vedremo questi tablet? Non prima di fine luglio. Si dice che l’evento Galaxy Unpacked sia previsto per il 26 luglio. All’interno di questo show vedremo anche i nuovi pieghevoli Z Fold5 e Z Flip5.

Intanto, se voelde fare un buon affare, vi segnaliamo che il Galaxy Tab S8 dello scorso anno si trova su Amazon al prezzo speciale di 600,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.