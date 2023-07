Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra: tutte le specifiche rivelate

In queste ore sono trapelate in rete le specifiche tecniche complete dei nuovi tablet di punta di casa Samsung. Si chiameranno Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra e verranno presto annunciati durante il prossimo Galaxy Unpacked che si terrà il 26 luglio in Corea del Sud. Unitamente a questi device, la compagnia svelerà i foldable next-gen, gli orologi di nuova concezione e molto altro ancora. Grazie all’insider del web Ishan Agarwal conosciamo adesso le caratteristiche dei tablet; intanto, vi segnaliamo anche che il modello base del 2022, il Galaxy Tab S8, si trova a soli 589,99€, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy Tab S9: le caratteristiche della serie

Stando a quanto ipotizza l’insider del web, il Galaxy Tab S9 avrà uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con risoluzione WQXGA di 2560 x 1600 pixel, un bell’upgrade aspetto al monitor LCD IPS del precedente modello. Ci sarà poi una fotocamera da 12 megapixel e il sulla back cover invece, una main camera da 13 Mega. La batteria sarà da 8.400 mAh, il processore invece, sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione. Le sue misure? 254,8 x 165,8 x 5,9 mm.

Samsung Galaxy Tab S9 Series Specs for you in this thread 🔽 🌊 IP68 WR, 4 Speakers, Snapdragon 8 Gen 2, Optical FP & ✏️ S-Pen w/ bilateral charging for all! Tab S9 Ultra:

14.6" Dynamic AMOLED 2X WQXGA+

Front: 12+12MP, Rear: 13+8MP

11,200mAh

Upto 16GB+1TB

326.4×208.6×5.5mm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 5, 2023

Il modello Plus invece disporrà di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 12,4″ con risoluzione WQXGA+ di 2800 x 1782 pixel. Non mancherà una main camera da 13 e una ultrawide da 8 Mega, mentre ci sarà una batteria più generosa, stesso processore dell’altro modello, 512 GB di spazio interno e la selfiecam rimarrà da 12 Mpx. Le dimensioni saranno di 285,4 x 185,4 x 5,7 mm.

Infine, l’iterazione Ultra vanterà uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici WQXGA+ di 2960 x 1898 pixel. Ci saranno due fotocamere anteriore da 12 Mpx ciascuna, posteriormente invece, due lenti da 13+8 megapixel. Il SoC sarà sempre il chip di Qualcomm con però, 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Super generosa la batteria da 11.200 mAh. Le dimensioni saranno stratosferiche: 326,4 x 208,6 x 5,5 mm.

