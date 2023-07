Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra: quanto costeranno da noi?

In queste ore veniamo a conoscenza di quelli che saranno i prezzi “ufficiali” dei nuovi tablet di Samsung. Non è una notizia confermata quindi vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”. Per chi non lo sapesse, i device premium verranno svelati durante il prossimo Galaxy Unpacked del 26 luglio; unitamente ai gadget in questione vedremo anche i nuovi orologi e i foldable di ultima generazione. Ma quanto costeranno da noi in Europa? Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy Tab S9: i prezzi per il mercato europeo

Come detto, Samsung terrà il suo nuovo evento il prossimo 26 luglio. Nel corso dello show annuncerà nuovi dispositivi di vario genere: pieghevoli, flip phone, orologi smart, tablet, cuffiette Bluetooth e molto altro ancora. Ma cosa sappiamo dei tablet di punta? I Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra saranno dispositivi eccellenti, unici e dotati di tecnologie all’avanguardia.

Partendo dai prezzi, vediamo che la variante base partirà da 929,00€ per l’iterazione basica con 8 GB di RAM e 128 GB. Si salita a 1049,00€ per il modello da 12+256 GB. La variante Plus con schermo da 12,4″ invece, partirà da 1149,00€ nella configurazione 12+256 GB e l’Ultra invece, costerà ben 1369,00€ e avrà 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Attenzione: si parla di modelli “solo WiFi”, perché le versioni con 5G saranno ancora più costose. Non di meno, tutti i prezzi includono l’IVA quindi potrebbero esserci leggere variazioni regionali.

Sotto la scocca di questi tablet vedremo un processore di punta, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm che abbiamo già conosciuto nella line-up Galaxy S23. Avranno tutti unto scanner ottico per le impronte digitali e ci dovrebbero essere quattro speaker. Il display sarà un pannello AMOLED 2X WQXGA+ su tutta la gamma e la S Pen sarà inclusa in confezione con tutti i modelli. Non mancherà la certificazione IP68 e le batterie saranno, rispettivamente, da 8400, 10090 e 11200 mAh per il Tab S9, S9+ e S9 Ultra. Se cercate il modello base del 2022 invece, vi segnaliamo che è in super sconto al prezzo speciale di 589,99€, spese di spedizione incluse.

