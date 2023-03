Samsung Galaxy Tab S9 riceverà una batteria ESAGERATA

I nuovi tablet di fascia alta d Samsung, i famigerati Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra prossimi al debutto, riceveranno tutti una batteria dalle grandi capacità. Questo vuol dire che saranno dei dispositivi eccellenti con un’ottima autonomia, a tutto vantaggio di chi li acquisterà per la produttività o per il gaming da mobile.

Samsung Galaxy Tab S9: cosa ci aspettiamo?

Sappiamo tutti che i tablet necessitano di batterie di grandi dimensioni per via dello schermo di dimensioni generose e per via dei processori sempre più potenti e performanti. È una pratica quasi ovvia. Inoltre, i tablet hanno display con risoluzioni elevatissime, ecco che quindi serve una batteria che sia in grado di produrre immagini sempre nitide anche con livelli di carica bassi. Oltre alla scelta dei chipset poi, essenziali per garantire performance di tutto rispetto in ambito produttivo o gaming, gli iPad, i Galaxy Tab, i Lenovo Legion e non solo, necessitano di un software che funzioni sempre bene in combutta con l’hardware.

Tornando a Samsung, sappiamo che l’azienda si sta preparando per svelare le nuove iterazioni di punta: Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra sono prossimi al debutto, ma cosa sappiamo ad oggi?

Si dice che i nuovi modelli riceveranno tutti delle batterie più generose dei predecessori; la notizia ci è arrivata dal portale di Galaxy Club e, subito dopo, anche da SamMobile. Si partirà con il modello base che passerà da 8000 mAh (Galaxy Tab S8 che, a proposito, è in super sconto su Amazon a 699,00€) a 8500 mAh

Tuttavia non conosciamo gli upgrade per le altre varianti della serie. Verosimilmente, i tablet riceveranno miglioramenti chiave come la certificazione IP67, processori Qualcomm sviluppati ad hoc per Samsung e non solo. Li conosceremo durante l’evento Galaxy Unpacked di agosto, in concomitanza con il lancio dei foldable Galaxy Z Fold5 e Z Flip5.

