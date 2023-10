Samsung Galaxy Tab S9: prezzo SUPER su Amazon, caricatore incluso in confezione

Samsung Galaxy Tab S9 è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 900,18€, spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire perché è un super best buy al costo a cui viene proposto oggi. Se siete interessati all’acquisto vi invitiamo ad affrettarvi perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul noto portale di e-commerce. Non di meno, la promozione potrebbe finire da un momento all’altro. Insomma, cosa aspettate? Fate presto e approfittate adesso di questa fantastica promo. Il modello in questione vanta 8 GB di RAM e 256 GB di storage al seguito e in confezione troverete anche il caricatore rapido, oltre al classico cavo USB Type-C.

Samsung Galaxy Tab S9: ecco perché comprarlo

Questo tablet di Samsung è il modello entry level della serie, quello con il pannello più piccolo e contenuto, per intenderci. A proposito, c’è un display Dynamic AMOLED da 11 pollici, troviamo un processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da un modem Wi-Fi e da 8 GB di RAM di tipo LPDDR5X e da 256 GB di storage su memorie UFS 4.0. La S Pen è ovviamente inclusa nella confezione di vendita. Questo è un tablet che va benissimo per giocare ma anche per lavorare, grazie alla S Pen e al chipset di bordo. Volendo, si può anche usufruire della modalità DeX, semplicemente intuitiva e che trasforma il device in un PC portatile.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di soli 900,18€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita: non lasciatevi sfuggire questa occasione. C’è il reso gratis entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.