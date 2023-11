Samsung Galaxy Tab S9+: SCONTO POTENTE al Black Friday

Finalmente il Black Friday di Amazon è iniziato. Con oggi sono tantissime le offerte super vantaggiose disponibili sullo store più famoso al mondo. Tra queste c’è il Samsung Galaxy Tab S9+, il nuovissimo tablet di casa Samsung che offre un mega display da 12,4 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Grazie a questa promozione lo acquisti con uno sconto potente. Mettilo in carrello a soli 849 euro, invece di 1149 euro. La consegna è gratuita se sei un cliente Prime.

Samsung Galaxy Tab S9+: una BESTIA di Tablet

Prendi in mano il Samsung Galaxy Tab S9+ 12GB + 256GB e scopri tutta la potenza che ha da regalare. Con il Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 hai prestazioni incredibili per qualsiasi funzione. Realizzato per resistere a tutto, esce dalla fabbrica con la certificazione IP&8 e con la scocca in Armor Aluminium. Inclusa nella confezione c’è anche la praticissima S Pen che trasforma il display da 120Hz in un foglio di carta digitale.

Acquistalo ora a soli 849 euro, invece di 1149 euro. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.