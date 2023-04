Samsung Galaxy Tab S9 Plus: pronto a sfidare iPad Pro M2

In queste ore sono emersi in rete i primi rendering CAD relativi al nuovo tablet di fascia alta di Samsung; si chiamerà Galaxy Tab S9 Plus e sarà un prodotto davvero premium, pronto a sfidare iPad Pro (2022) con M2.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus: tutto quello che c’è da sapere

Le foto emerse in rete mostrano come sarà l’estetica del gadget del colosso sudcoreano in tutte le angolazioni. Inoltre, stando ai rapporti trapelati, scopriamo che la famiglia S9 potrebbe arrivare insieme ai foldable del 2023, presumibilmente in agosto. Diamo un’occhiata a quanto trapelato, ma vi ricordiamo che il modello del 2022, il Tab S8, oggi lo pagate solo 699,00€, spese di spedizione incluse.

L’estetica generale del tablet richiama quella del predecessore; l’unico cambiamento degno di nota riguarda le fotocamere che ora sono composte da due moduli separati. È uno stile che abbiamo già visto sui telefoni Galaxy S23 e perfino sui midrange della gamma Galaxy A.

Scopriamo subito quali saranno le dimensioni dell’S8 Plus: si dice che misuri 285,4 x 185,4 x 5,64 mm, proprio come il predecessore.

Anteriormente vedremo una singola fotocamera inserita dentro le cornici; solo l’Ultra ha un notch per celare la webcam. Nella parte inferiore del display troviamo il fingerprint e posteriormente invece, lo slot per la S Pen. Sui frame ci saranno gli speaker.

Insieme al Tab S9 Plus arriveranno S9 Ultra e S9 basico; sotto la scocca di questi device vedremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm. Dulcis in fundo, gli ultimi leak emersi in rete affermano che questi saranno i primi tablet a godere della certificazione IP67. Sarà vero? Staremo a vedere. Restate connessi con noi per scoprire tutte le ultime novità.

