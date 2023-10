Samsung Galaxy Tab S9: OFFERTA PRIME DAY, costa solo 799€

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta veramente incredibile: il potentissimo tablet entry level della serie di punta di Samsung, il Galaxy Tab S9, è in super sconto al prezzo speciale di 799,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia Android capace di fare qualsiasi cosa. Rispetto alla vecchia generazione, qui abbiamo uno schermo AMOLED anche sul modello base, c’è un processore da top di gamma (lo stesso chip che ritroviamo in Galaxy S23 Ultra 5G) e le fotocamere di bordo sono eccellenti. Il sistema operativo, la One UI su base Android, è versatile e ricca di impostazioni per la personalizzazione.

Samsung Galaxy Tab S9: il best buy del giorno

Questo tablet di Samsung è un prodotto veramente eccellente che noi ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che vogliono un prodotto con cui lavorare e, al contempo, anche giocare. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage, con schermo Dynamic AMOLED da 11″ al seguito, è perfetto per eseguire applicazioni pesanti come Adobe Photoshop, ma anche per vedere contenuti su Netflix in HDR, video su YouTube, film su Prime Video e molto altro ancora. Va benissimo anche per giocare con uno dei tanti titoli scaricabili dal Play Store di Google. C’è la S Pen inclusa nella confezione e questa serve per disegnare, prendere appunti, fare schizzi al volo e non solo.

Viene venduto e spedito da Amazon e quindi gode di una serie di vantaggi non da poco con il noto portale di e-commerce americano: consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale e ci sono anche due anni di garanzia: a soli 799,00€ dovete sbrigarvi perché è un’offerta sensazionale.

