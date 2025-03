Samsung Galaxy Tab S9 FE+: super tablet con penna a prezzo HOT (-270€)

Tieniti forte perché ti stiamo per segnalare un’offerta davvero sensazionale che ti permetterà di acquistare un tablet dalle ottime prestazioni a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab S9 FE+ a soli 549 euro, invece che 819 euro.

Anche se da mobile potresti non visualizzarlo tieni conto che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 33%, che quindi adesso ti permette di risparmiare la bellezza di 270 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 109,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ a questo prezzo non ha rivali

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è dotato del potente processore Exynos 1380 ed è supportato in questa versione da ben 12 GB di RAM che garantiscono prestazioni straordinarie. Come memoria interna ci sono 256 GB che ti permetteranno di archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. Gode di un bellissimo display LCD da 12, 4 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 90 Hz e bassa emissione di luce blu per evitare l’affaticamento visivo.

Possiede una fotocamera posteriore da 12 MP è una fotocamera anteriore da 8 MP. È resistente all’acqua con certificazione di grado IP68, ha una super batteria da 10.090 mAh che dura a lungo e inclusa troverai la S Pen per scrivere e disegnare in modo preciso.

Insomma una vera bomba che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Però devi essere veloce perché si tratta di un’offerta a tempo limitato. Quindi prima che sia tardi è tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S9 FE+ a soli 549 euro, invece che 819 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.