Samsung Galaxy Tab S9 FE+ si mostra online prima del debutto ufficiale

Grazie al sito della FCC scopriamo l’esistenza di un nuovo tablet di Samsung veramente speciale; si chiamerà Galaxy Tab S9 FE+ ed è prossimo al debutto. Farà parte della line-up appena presentata dal marchio sudcoreano e avrà specifiche interessantissime. Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: cosa sappiamo ad oggi?

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 FE+ potrebbe arrivare a breve sul mercato internazionale; ha appena superato la certificazione FCC statunitense quindi il lancio potrebbe essere alle porte. Dovrebbe essere un prodotto più economico di quelli della linea principale Tab S9 ma dovrebbe disporre di features all’avanguardia. Potrebbe vantare il chipset Exynos 1380, lo stesso SoC che troviamo nei Galaxy A34 e A54, più veloce del solito Snapdragon 778G e anche dello Snapdragon 750G. Esteticamente avrà una linea ereditata da quella dei suoi fratelloni ma disporrà di uno schermo da circa 12,4″.

Dalla documentazione della FCC apprendiamo che godrà del supporto al modulo GPS, del Wi-Fi 6 e perfino del Bluetooth 5.3. Non mancherà un sistema fotografico composto da due sensori e potremmo vedere due versioni in commercio: una solo Wi-Fi e una con modem LTE incorporato. La S Pen dovrebbe essere presente in confezione. Non mancherà il fingerprint sul frame laterale e ci saranno anche gli speaker stereo.

