Samsung Galaxy Tab S9 FE: sconto importante per il tablet del momento

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di casa Samsung veramente strepitoso: ci riferiamo al bellissimo Galaxy Tab S9 FE, un dispositivo eccellente pensato per la fascia media del mercato, che vanta caratteristiche interessanti ad un prezzo vantaggioso. Da 549,00€ infatti, sarà vostro con soli 419,00€ grazie agli sconti folli di Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta di un terminale avente uno schermo da circa 11″ con tecnologia TFT LCD PLS, con un modem Wi-Fi e con ben 128 GB di memoria interna, mentre la RAM è da 6 GB. Non di meno, è anche dotato di una batteria da 8000 mAh e di un processore Samsung Exynos 1380. Fra le altre cose, è certificato IP68 e ha Android 13 con skin One UI al seguito. Il modello che vi suggeriamo è quello in colorazione “Grey” ma ci sono anche altre colorazioni tra cui scegliere.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: ecco perché comprarlo

Come detto, il tablet è dotato di un design compatto ma è anche grande al punto giusto per essere portato ovunque in totale libertà. Dispone di un pannello da circa 11″ con refresh rate da 90 Hz che supporta la S Pen che, a proposito, è inclusa nella confezione di vendita. Fra le altre cose, è certificato IP68 contro gli schizzi d’acqua e di polvere. Con il pennino capacitivo potrete anche disegnare e prendere appunti o dar sfogo alla vostra creatività grazie alle app professionali scaricabili dal Play Store.

Il Galasxy Tab S9 FE è realizzato in metallo ed è super resistente. Il processore interno è potentissimo e assicura prestazioni eccellenti anche con i giochi più impegnativi. Avrete a disposizione ben 128 GB di memoria interna per installare applicazioni o per archiviare file, foto, video e canzoni. A soli 419,00€ al posto di 549,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è il miglior tablet da comprare oggi ma siate veloci.

