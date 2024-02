Samsung Galaxy Tab S9 FE: sconto FOLLE del 19% su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota. L’ottimo Samsung Galaxy Tab S9 FE, un tablet eccellente con uno schermo LCD TFT PLS da ben 10.9″, con il modem Wi-Fi al seguito, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, batteria ampia e generosa da 8000 mAh e con il chipset Exynos 1380 sotto il telaio, costa solo 499,90€ al posto di 619,00€. Lo sconto è folle, pari al 19% sul valore di listino: correte a prenderlo adesso e non pensateci troppo. A questa cifra è un vero best buy senza paragoni e senza rivali; è anche certificato IP68 contro gli schizzi d’acqua e polvere ed è disponibile in colorazione “Grey”.

Samsung Galaxy Tab S9 FE su Amazon: ecco perché comprarlo

Come detto, il Galaxy Tab S9 FE ha un design colorato ed elegante che vi permetterà di distinguervi dalla massa; ha un pannello ampio e generoso con cui guardare contenuti, creare disegni, condividere i progetti e molto altro ancora. In confezione troverete anche la pratica S Pen, la penna capacitiva che permette di scrivere con una sensazione super naturale. Ci sono diverse app professionali con cui utilizzarla ed è perfetta per chi disegna o per chi fa post produzione grafica. Il processore interno, il SoC Exynos 1380 di Samsung, permette di eseguire applicazioni pesanti senza il minimo problema e con un display avente il refresh rate da 90 Hz, vedrete sempre al top i vostri contenuti. La batteria dura tantissimo e la scocca in metallo lo proteggerà da urti e danni accidentali. Anche la S Pen è resistente all’acqua e e alla polvere, ad ogni modo.

Il tablet di Samsung è un vero best buy; al posto di 619,00€ lo pagherete soltanto 499,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire, c’è la consegna celere e immediata, in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Fate presto, dunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.