Samsung Galaxy Tab S9 FE+: l'offerta Amazon CONTINUA (-100€)

Anche se la due giorni di offerte Prime è giunta al termine, è ancora attivo lo sconto di 100 euro sul nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE+ che puoi acquistare al prezzo di 719 euro invece di 819.

Una grande opportunità a cui si lega la possibilità di ricevere fino a 800 euro per il tuo vecchio tablet e in omaggio la book cover Toiletpaper. Tutti i dettagli sono nella pagina del prodotto.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ in offerta: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è un vero e proprio concentrato di creatività e intrattenimento. Il suo ampio display da 12.4″ TFT LCD PLS è perfetto per dare vita ai tuoi progetti creativi e goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti.

La nuova S Pen, già inclusa nella confezione, è resistente all’acqua, quindi puoi usarla senza preoccuparti di eventuali schizzi. Con le app professionali e la S Pen Creator Edition potrai portare la tua creatività a un livello superiore.

Il display ampio e luminoso del Galaxy Tab S9 FE+ ti permette di avere una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Grazie a Vision Booster, potrai goderti i tuoi contenuti all’aperto senza sforzo. Con contrasto e colori perfetti sia in interni che in esterni, questo tablet è perfetto per chi ama lavorare e divertirsi ovunque si trovi.

Goditi serie TV, naviga in rete e modifica video in modo incredibilmente fluido grazie al display con refresh rate a 90Hz. Il Galaxy Tab S9 FE+ ti protegge dalla luce blu dannosa per gli occhi, garantendo una visione confortevole e sicura.

La batteria a lunga durata ti consente di utilizzare il tablet per ore senza doverti preoccupare della ricarica. La scocca in metallo lo rende robusto e resistente all’usura, mentre la classificazione IP68 garantisce la protezione da acqua e polvere. Con il Samsung Galaxy Tab S9 FE+, puoi essere sicuro di avere un compagno affidabile in ogni contesto.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ a un prezzo incredibile. Aggiungilo al carrello e preparati a scoprire un mondo di creatività e intrattenimento con uno dei tablet più completi sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.