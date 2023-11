Samsung Galaxy Tab S9 FE: il tablet da acquistare OGGI su Amazon

Il miglior tablet da acquistare oggi su Amazon è sicuramente il Samsung Galaxy Tab S9, un prodotto dalle funzionalità di punta e dalle caratteristiche di alto profilo. Viene venduto e spedito da Amazon a soli 449,00€ in occasione delle promozioni soli del Black Friday, ma noi vi suggeriamo di prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Ricordatevi anche che il modello in questione vanta 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e dispone del modem Wi-Fi. Il costo originale sarebbe di 549,00€ quindi andrete a risparmiare oltre 100€ sul valore originale. Cosa aspettate, quindi?

Samsung Galaxy Tab S9 FE: ecco perché comprarlo

Prendendolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere e gratuita, oltre che garantita. Potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero) per gli account abilitati, ma non solo. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e si può godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

Come detto, il Galaxy Tab S9 FE è un tablet veramente pazzesco per fare praticamente di tutto; ha uno schermo ampio e generoso da 10,9″£ con tecnologia TFT LCD PLS di ultima generazione e c’è il modem Wi-Fi per connetterlo ad Internet. Troviamo un processore di fascia media, il Samsung Exynos 1380 coadiuvato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. È dotato della One UI di Samsung basata su Android 13 ed è anche certificato IP68. Il modello in questione è in colorazione “Mint” (verde) ma ci sono altre tinte tra cui scegliere. Costa solo 449,00€ con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.