Samsung Galaxy Tab S9 FE è il tablet che cerchi a questo prezzo!

Questo potrebbe davvero essere il tuo prossimo tablet. Se cerchi un dispositivo all’avanguardia, adatto sia per guardare film che per lavorare in mobilità, Samsung Galaxy Tab S9 FE ha tutto quello di cui hai bisogno. Ora, grazie al ribasso del 23%, lo porterai a casa per soli 424,00€ invece dei classici 549,00€ di listino.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: tutte le caratteristiche

Caratterizzato da un design elegante e raffinato, questo tablet vanta bordi sottili e un peso ridotto, garantendo una comodità senza paragoni durante il trasporto. All’interno della confezione troverai la S Pen, che offre un’esperienza di scrittura e disegno naturale e fluida. Resistente all’acqua e alla polvere, la S Pen può essere utilizzata in qualsiasi condizione, garantendo una flessibilità d’uso senza limiti.

Il display regala immagini vivide e realistiche grazie alla gamma cromatica DCI-P3 e alla luminosità potenziata. La tecnologia Vision Booster incrementa la visibilità in condizioni di luce intensa, assicurando un’esperienza visiva ottimale. Con un refresh rate di 90Hz, il Galaxy Tab S9 FE offre un’esperienza di visione e navigazione fluida e realistica. Il display è anche progettato per proteggere la vista, riducendo le emissioni di luce blu.

La batteria da 10.090 mAh garantisce un’autonomia fino a 13 ore, permettendoti di lavorare, giocare o goderti film per l’intera giornata senza preoccupazioni di scaricare la batteria. La scocca in metallo rende il tablet resistente a urti e cadute, offrendo la libertà di portarlo ovunque senza timore di danneggiarlo.

Sotto il cofano, il chipset Exynos 1380 ad alte prestazioni garantisce un’esperienza fluida e veloce, sia durante il multitasking che nelle sessioni di gioco. Il Galaxy Tab S9 FE è equipaggiato da una memoria interna di 128 GB e supporta schede microSD fino a 1 TB, garantendo ampio spazio per i tuoi file, creazioni e altro ancora.

Non perdere quest’ottima opportunità e fai tuo il tablet Samsung a soli 424,00€ invece dei classici 549,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.