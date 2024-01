Samsung Galaxy Tab S9 FE: a QUESTO PREZZO è il tablet da comprare su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo tablet, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il Samsung Galaxy Tab S9 FE, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 469 euro per la versione da 128 GB con supporto Wi-Fi. Chi vuole la versione 5G, invece, può sfruttare un’altra offerta, con prezzo scontato a 595 euro. Per accedere agli sconti è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab S9 FE è in offerta su Amazon: è il tablet da prendere oggi

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è dotato di una scheda tecnica davvero completa. Tra le specifiche troviamo un display da 10,9 pollici a cui si affianca l’ottimo SoC Eyxnos 1380. Da segnalare anche la presenza di 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e di una batteria da 8.000 mAh. Il sistema operativo è Android 13, con Android 14 in arrivo. Il tablet ha la certificazione IP68 e include la S-Pen.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S9 FE al prezzo scontato di 469 euro per la versione da 128 GB con supporto Wi-Fi. Da notare, invece, che la versione 5G è disponibile al prezzo scontato di 595 euro. Tutte le varianti del tablet di Samsung sono disponibili nella versione venduta e spedita da Amazon. Per sfruttare la promozione basta cliccare sul tasto qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.