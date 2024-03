Samsung Galaxy Tab S9 FE a 150€ in MENO, grandissima OCCASIONE

Vuoi acquistare un tablet con prestazioni eccellenti e un ampio display senza dover spendere un patrimonio? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab S9 FE a soli 399 euro, invece che 549 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura, grazie allo sconto del 27% oggi puoi risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale. Siamo di fronte al prezzo più basso di sempre quindi dovrai essere veloce. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab S9 FE a un prezzo sbalorditivo

Questo tablet si presenta con un bellissimo display da 10,9 pollici LCD con bordi sottili e un refresh rate da 90 Hz. È leggero e ha una protezione all’acque alla polvere certificata IP68. Monta il potente processore Exynos 1380 con 6 GB di RAM e il sistema operativo Android 13.

In questa versione avrai a disposizione 128 GB di memoria interna per archiviare quello che vuoi e la connessione WiFi. Possiede una batteria bella grande da 8000 mAh che dura a lungo e inclusa trovi la S Pen che ti permette di scrivere e disegnare come su una tavoletta grafica. Perfetta per dare sfogo alla tua fantasia.

A questa cifra è davvero uno dei migliori affari che puoi fare oggi. Quindi prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S9 FE a soli 399 euro, invece che 549 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.