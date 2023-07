Samsung Galaxy Tab S9 è su Amazon: disponibilità, prezzo e OMAGGIO

La nuovissima serie di tablet super premium, Samsung Galaxy Tab S9 in edizione standard, Plus e Ultra, è già disponibile in preordine su Amazon. Chi sceglierà entro il 10 agosto uno fra i modelli a disposizione potrà ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim. Sarà sufficiente registrare il prodotto su Samsung Members dopo averlo ricevuto.

Samsung Galaxy Tab S9: disponibilità su Amazon

Prodotti premium, pronti a rinnovare il significato di tablet con a bordo il sistema operativo Android. Prodotti dedicati alla produttività, ma anche all’intrattenimento. Su Amazon è possibile scegliere la propria configurazione preferita, considerando che l’intera gamma è disponibile nei colori Graphite e Beige.

Galaxy Tab S9 (11”)

Galaxy Tab S9+ (12,4”)

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6”)

Insomma, non rimane che scegliere la configurazione che preferisci e completare il tuo preordine su Amazon oggi stesso. Lo ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, a partire dalla fine del momento di prenotazione. Ricorda: solo acquistando l’eccellente tablet premium entro il 10 agosto, avrai diritto a ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim.

