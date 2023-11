Samsung Galaxy Tab S9 con modem 5G a soli 999€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta Android, potente e versatile, che sia in grado di sostituire, in moltissimi casi, anche un laptop, oggi vi consigliamo il meraviglioso Galaxy Tab S9 di Samsung, un prodotto pazzesco che, nella sua iterazione color “grafite”, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con il modem 5G al seguito, su Amazon costa solo 999,00€, spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché questa è un’occasione pazzesca in occasione del Black Friday.

Samsung Galaxy Tab S9: il miglior tablet da prendere oggi

Grazie al noto portale di e-commerce, si potrà usufruire del reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e, volendo, avrete anche diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Non di meno, c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato). Fra le altre cose, sappiate che potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account compatibili).

Questo Galaxy Tab S9 di Samsung è un device pazzesco, potentissimo, dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm (lo stesso chipset che ritroviamo in Galaxy S23 Ultra, per intenderci), che assicura prestazioni di alto profilo anche con le app più impegnative. Si può usare il tablet per montare video, per fare post-produzione grafica e non solo (anche perché c’è la S Pen inclusa in confezione). A proposito, nella scatole troverete il caricabatterie originale da 45W. In più, la cover keyboard (la tastiera che funge anche da case di protezione del dispositivo) sarà in omaggio. Non lasciatevelo sfuggire: il modello con modem 5G è in sconto a soli 999,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.