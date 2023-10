Samsung Galaxy Tab S9+ con cover tastiera in omaggio su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa: il meraviglioso Galaxy Tab S9+ di Samsung viene venduto e spedito al prezzo sensazionale di 1135,82€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire anche perché in omaggio avrete la S Pen e perfino il caricatore rapido da muro. Non di meno, riceverete anche la cover tastiera originale di Samsung che ne amplia le potenzialità.

Samsung Galaxy Tab S9+ su Amazon: best buy

Questa è una bella occasione con i fiocchi che noi vi consigliamo di prendere immediatamente se siete interessati all’acquisto perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro, o peggio, le scorte potrebbero finire a breve. Ricordatevi che con Amazon avrete sempre diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Inoltre, potrete anche farvi spedire il pacco direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano; è un’opzione molto comoda se non siete spesso in casa.

Il modello in questione vanta uno schermo Dynamic AMOLED da 12,4 pollici super risoluto con cornici sottili e contenute. La RAM qui è da ben 12 GB quindi il multitasking sarà estremamente piacevole e il sistema risulterà sempre super fluido; non di meno, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy assicura prestazioni di altissimo profilo con ogni applicazione, anche con i titoli più impegnativi. C’è la modalità DeX che trasforma il tablet in un vero e proprio computer, magari con l’ausilio delle giuste periferiche. Lo storage di bordo è da ben 256 GB, non espandibili mediante microSD.

Questo è un tablet che va benissimo per lavorare, per studiare, per vedere contenuti multimediali online, ma non solo; grazie alla cover tastiera in omaggio, diventerà un pratico laptop con cui prendere appunti, scrivere e lavorare online e offline. Costa solo 1135,82€ ma offre tantissimi regali: consegna celere, cover tastiera, S Pen e perfino il caricatore da muro. Cosa aspettate?

