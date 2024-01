Samsung Galaxy Tab S9 con caricatore in omaggio, oggi è in super sconto su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di casa Samsung veramente strepitoso. Si chiama Galaxy Tab S9 ed è un prodotto sensazionale, uscito sul mercato da pochissimi mesi e che si trova già in super sconto al prezzo di 893,79€, con un risparmio medio sul valore di listino pari al 4%. Oltre ai classici vantaggi che si hanno con il sito di Amazon, avrete in omaggio anche il pratico caricabatterie originale da 45W per la ricarica veloce del terminale.

Samsung Galaxy Tab S9: ecco perché comprarlo

Questo è uno dei gadget più versatili che vi siano in circolazione visto che, all’occorrenza, può anche diventare un pratico mini PC da viaggio (magari con l’ausilio di una cover cover tastiera) o desktop sfruttando la modalità DeX. Fra le altre cose, è potentissimo perché possiede un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e da un modem Wi-Fi. La batteria è da 8400 mAh ed è certificato IP68 contro gli schizzi d’acqua e polvere. Dulcis in fundo, sappiate che è il dispositivo “entry level” della line-up dell’azienda ed è in colorazione Graphite (ma ci sono altre colorazioni tra cui scegliere, volendo).

Il tablet di Samsung è un best buy su tutta la linea, dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10. La risoluzione è pazzesca ed è perfetto per vedere i contenuti multimediali in streaming, per giocare o per lavorare. D’altronde, sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che fa girare fluidi anche software come Adobe Photoshop o Lightroom. In alternativa, si può utilizzare il gadget per disegnare o fare post produzione grafica visto che possiede la S Pen (ed è inclusa in confezione). Segnaliamo che è anche certificato IP68 contro gli schizi d’acqua e la polvere. A soli 893,79€ non potete proprio lasciarvelo sfuggire, correte a prendere il Galaxy Tab S9 di Samsung su Amazon.

