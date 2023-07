Samsung Galaxy Tab S9, appena presentato ma già in offerta su Amazon (929€)

Il nuovissimo Samsung Galaxy Tab S9 è stato appena presentato e già puoi trovarlo su Amazon a un prezzo speciale di soli 929,00€, con uno sconto dell’11%. Questo tablet straordinario è progettato per soddisfare tutte le tue esigenze di creatività, produttività ed intrattenimento. Il Galaxy Tab S9 si distingue per il display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici, che offre colori vividi, neri intensi, HDR10 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Con immagini nitide e realistiche, questo tablet è perfetto per chi desidera esprimere la propria creatività o godersi film e contenuti multimediali in alta qualità. La sua resistenza è un altro punto di forza. La scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68 lo protegge da acqua e polvere, rendendolo ideale per avventure all’aria aperta. La S Pen inclusa ha una classificazione IP68, rendendola resistente agli agenti esterni e perfetta per prendere appunti, disegnare e svolgere attività creative con una maggiore sensibilità della punta.

Il Galaxy Tab S9 offre un’esperienza di gioco eccezionale grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, che garantisce prestazioni elevate e un notevole risparmio energetico. Il motore grafico migliora il realismo dei giochi 3D, rendendo l’esperienza di gioco coinvolgente e avvincente. Con una memoria interna fino a 512GB e la possibilità di aggiungere una microSD per ulteriore spazio di archiviazione, potrai avere tutto ciò che desideri, come video, creazioni e foto HD. Il Galaxy Tab S9 è il miglior compagno per la tua produttività e intrattenimento. Con questa incredibile offerta su Amazon, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa un tablet di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Acquista il Samsung Galaxy Tab S9 oggi stesso e scopri l’esperienza tecnologica più avanzata di Samsung!

