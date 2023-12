Samsung Galaxy Tab S9: a questo prezzo è un BEST BUY (caricatore in omaggio)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota: l’ottimo tablet entry level della line-up di punta di Samsung, il Galaxy Tab S9, nella sua iterazione “Graphite” con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con il modem Wi-Fi, costa solo 891,59€, IVA inclusa, con lo sconto del 4% sul valore di listino. Non dimenticate che la S Pen (la pratica penna capacitiva smart proprietaria della società sudcoreana) è inclusa nella scocca e c’è anche il caricatore da 45W incluso nella confezione di vendita. Questa è una vera offerta interessante che vi consigliamo di prendere immediatamente se siete interessati/e ad un prodotto del genere: non lasciatevi sfuggire questo gadget e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Samsung Galaxy Tab S9: ecco perché conviene comprarlo adesso

Grazie agli sconti folli di Amazon, questo tablet di Samsung al prezzo speciale di 891,59€, IVA inclusa, è da prender al volo, ma non lasciatevelo sfuggire: è un best buy eccellente. Di fatto, è dotato di uno schermo ampio e risoluto con dimensione di 11″ e tecnologia Dynamic AMOLED 2X al seguito. La risoluzione è di 2560×1600 pixel e c’è il refresh rate da 120 Hz al seguito. È costruito in maniera impeccabile e resiste all’acqua e alla polvere grazie alla scocca in alluminio certificata IP68.

Come detto, la S Pen è inclusa nella confezione e serve per prendere appunti, disegnare o fare post produzione grafica ad alti livelli. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria, ulteriormente espandibile mediante microSD. Il gadget è potentissimo ed è perfetto per il gaming ma anche per l’utilizzo social o per utilizzi creativi e professionali. Il Galaxy Tab S9 viene venduto e spedito da Amazon a 891,59€, non lasciatevelo sfuggire.

