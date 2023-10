Samsung Galaxy Tab S9 a 929€ con caricabatterie IN OMAGGIO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet premium che si sposi al meglio con il vostro ecosistema di Samsung e che, magari, con l’ausilio dei giusti accessori e delle cover dedicate, sia in grado di sostituire anche il computer portatile, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy Tab S9. Questo gioiello costa solo 929,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è un vero best buy da prendere al volo, ma siate veloci.

Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano e non sappiamo se l’offerta durerà ancora a lungo. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: quando vedete una simil promozione, comprate senza pensarci troppo, anche perché i vantaggi che avrete da questo sito sono davvero tanti.

Samsung Galaxy Tab S9: best buy a questo prezzo

Partiamo dalla consegna celere e gratuita, oltre che garantita e immediata: in pochissimi giorni riceverete il prodotto a casa vostra senza dover sborsare un singolo centesimo aggiuntivo. C’è poi la possibilità di ricevere il prodotto direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano o presso uno dei tanti Amazon Locker.

Ricordatevi che avrete sempre diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamento, ma sarete coperti, ad ogni modo, dalla garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Infine, si potrà dilazionare l’importo complessivo del tablet in comode rate con il sistema interno al portale (per gli account dedicata) in cinque soluzioni a tasso zero, o in micropagamenti su base mensile con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis. Con un prezzo di 929,00€ e con in omaggio anche il pratico caricabatterie da muro, questo Samsung Galaxy Tab S9 è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.