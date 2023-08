Samsung Galaxy Tab S9 (256 GB) con Smart Cover e caricatore in OMAGGIO

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta veramente sensazionale che vede protagonista il meraviglioso Samsung Galaxy Tab S9, un prodotto lanciato da pochissime settimane sul mercato e che, in poco tempo, è già diventato un best buy assoluto. Si tratta di un tablet compatto ma potente, risoluto, con uno schermo all’altezza dei competitor e con un chip interno pauroso. Costa tanto, è vero, ma in confezione troverete anche la S Pen (che viene allocata sulla back cover del dispositivo e che si ricarica magneticamente, senza fili), ma non finisce qui. È presente anche un caricatore da 25W da muro e una pratica Smart Cover Keyboard. Costa 1049,00€, spese di spedizione incluse, e la consegna sarà celere e immediata.

Samsung Galaxy Tab S9: il miglior tablet tuttofare

Partiamo dalla disamina della sua estetica; abbiamo una back cover minimal con supporto per la S Pen magnetica con una singola fotocamera (con flash LED) al seguito. Non manca un pannello Dynamic AMOLED da 11″ (una bella evoluzione rispetto allo schermo LCD IPS che trovavamo nel Tab S8). Ci sono poi 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di storage interno; la batteria capiente assicura un giorno e mezzo di uso intenso e si ricarica con la tecnologia da 25W tramite una porta USB Type-C. Presente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che abbiamo già visto nella serie Galaxy S23. È un tablet perfetto sia per il gaming che per l’uso creativo, ma è ottimo anche per le operazioni più classiche come la visione dei contenuti, la navigazione web, la gestione delle mail e così via.

Viene venduto e spedito da Amazon e costa 1049,00€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita e sappiate che si potrà anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.