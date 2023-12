Samsung Galaxy Tab S9 (12+256 GB) a 990€ su Amazon, caricatore incluso

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di fascia alta di casa Samsung e magari desiderate appunto, un prodotto Android, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy Tab S9 di ultima generazione che, nella sua iterazione color “Grafite” con 12 GB di RAM interna e 256 GB di storage su memoria UFS 4.0 (non espandibile), con modem Wi-Fi al seguito, costa solo 990,23€ con in omaggio il pratico caricabatterie da muro da 45W (incluso in confezione). Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale sopra citato ma sappiate che ci sono tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce.

Samsung Galaxy Tab S9: a questo prezzo è un best buy

Prima di esaminare tutto ciò che potrete avere con Amazon infatti, vi ricordiamo che il Galaxy Tab S9 è un tablet di fascia altissima, dotato di uno schermo Dynamic AMOLED FullHD+ da 11″ con refresh rate da 120 Hz, supporto all’HDR10+ e non solo. Sotto la scocca batte un potente processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, con tanto di modem Wi-Fi. È un prodotto certificato IP68 contro gli schizzi d’acqua e polvere, dispone di Android 13 con skin One UI 5.1 al seguito. In confezione troverete poi anche la pratica S Pen, la penna capacitiva ricca di features smart di alto profilo. La batteria da 8400 mAh assicura un’autonomia degna di nota e il device si ricaricherà in un lampo con la fast charge via cavo da 45W (tramite porta USB Type-C).

Questo gadget viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 990,23€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese nel prezzo. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è la possibilità di usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Correte a prenderlo: il Galaxy Tab S9 è un prodotto di fascia altissima che non potete lasciarvi sfuggire.

