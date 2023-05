Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sfida iPad Pro ed è in SUPER SCONTO su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet unico nel suo genere; parliamo dell’unico dispositivo Android con uno schermo da oltre 14 pollici, ricco di tecnologia e con una serie di features veramente eccellenti. Si chiama Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, è stato lanciato sul mercato da un anno ma è ancora attualissimo. Facendo parte dell’ecosistema del costruttore sudcoreano godrà di incredibili vantaggi se possedete già un telefono dell’azienda e magari, anche uno smartwatch e un paio di auricolari TWS. Presenta la S Pen (il pennino capacitivo di ultima generazione) in confezione e si inserisce nella scocca del terminale, precisamente nella parte posteriore.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: mai visto un prezzo così basso

Veniamo ora al prezzo; di listino costerebbe ben 1649,00€ nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Grazie agli sconti pazzi di Amazon però, sarà vostro con soli 1199,00€, con un risparmio semplicemente esagerato rispetto al valore originale. Come se non bastasse, vi è un ulteriore coupon da 59,95€ da applicare al checkout. In totale, questo gioiello lo pagherete solo 1139,05€, spese di spedizione incluse nel prezzo. C’è la possibilità di fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e avrete la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio grazie ad Amazon Prime.

Questo è il tablet più potente che vi sia sul mercato, con uno schermo generoso da oltre 14″ sAMOLED con notch per la selfiecam, con una batteria enorme che garantisce tantissime ore di utilizzo intenso, con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sotto la scocca e con la S Pen al seguito. Sfida iPad Pro da 12,9″ ma vi garantiamo che per certi versi lo supera anche visto che ha la penna integrata in confezione, lo schermo è AMOLED, è più grande e costa molto meno: oggi solo 1139,05€.

