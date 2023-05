Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: l'offerta Amazon di oggi è la migliore di sempre

Se stai cercando un tablet Android di fascia alta, non puoi perdere questa offerta imperdibile su Amazon: il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è disponibile a soli 929,65 euro invece di 1499 euro, il suo prezzo più basso di sempre.

Si tratta di un risparmio del 38% su uno dei tablet più potenti e versatili sul mercato. Affrettati perché le scorte sono limitate.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: il tablet che sostituisce un laptop

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il tablet più grande della serie Galaxy S, progettato per veri professionisti e creativi. Ha uno schermo Super AMOLED da 14,6 pollici con risoluzione di 1848 x 2960 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che offre immagini nitide e fluide. È dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 GHz, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria ha una capacità di 11.200 mAh a lunga durata e supporta la ricarica rapida a 45 W.

La scocca ospita anche una doppia fotocamera anteriore da 12 MP (ultra-grandangolare + grandangolare), che permette di fare videochiamate con Google Duo fino a 32 persone e di registrare video a 4K con la funzione Auto Framing, che mantiene il soggetto al centro della scena. Ha anche una fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus e flash LED.

All’interno della confezione trovi la nuova S Pen, una penna a bassissima latenza che si aggancia magneticamente al tablet per la ricarica. Con la S Pen puoi scrivere, prendere appunti, disegnare e trasformare la scrittura in testo con Samsung Notes. Puoi anche usare Clip Studio Paint, un’applicazione dedicata ai disegnatori e ai pittori, che ti offre una sensazione realistica di pennello.

Il tablet ti conquisterà con i design elegante e resistente, con un telaio in Armor Aluminum che lo protegge da cadute e urti. Ha uno spessore di soli 5,5 millimetri e un peso di 650 grammi. Ha il lettore di impronte digitali sul display e supporta il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, il GPS e l’NFC.

Insomma, scoprirai un tablet che cambia le regole di produttività e divertimento, grazie alla modalità Multischermo per dividere lo schermo in più finestre e gestire diverse applicazioni contemporaneamente. Puoi anche collegarlo a una tastiera esterna o a un monitor per trasformarlo in un vero computer.

Non lasciarti sfuggire allora questa occasione unica: acquista ora il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra su Amazon a soli 929,65 euro invece di 1499 euro e rivoluziona la tua produttività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.