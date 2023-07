Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: a meno di 999€ con il Prime Day è un SUPER BEST BUY

Il potentissimo e meraviglioso tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, il device più incredibile che ci sia grazie al suo schermo da oltre 14″ con tecnologia AMOLED e refresh rate di 120 Hz, è un terminale veramente unico nel suo genere. Costa pochissimo (rispetto al valore di listino) oggi su Amazon e il merito è proprio da ricercare nei famigerati Prime Days, i due giorni di super offerte speciali che il sito riserva ai suoi abbonati. Di fatto, chiunque sia iscritto a Prime potrà usufruire di una serie di vantaggi veramente incredibili. Fra tutti, dobbiamo segnalare le spese di spedizione incluse nel prezzo. Mica poco, se ci pensate. Insomma, venendo a noi: quanto costa oggi questo gioiello? Solo 999,00€ e pensate che si può dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: il tablet più completo che vi sia

Sempre parlando dei vantaggi di Amazon dobbiamo ricordarvi che la consegna sarà sempre celere e immediata; in pochissimi giorni il device sarà a casa vostra e, in alcuni casi, anche in poche ore. Sì, avete letto bene. Volendo poi, potrete anche scegliere di farvi spedire il pacco presso un punto da voi designato o, magari, potrete optare per la consegna presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker disponibili sul territorio italiano. Sarete anche supportati nel servizio post vendita con due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Questo Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è una vera ammiraglia che costa solo 999,00€; è dotato del processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ottimo lo schermo AMOLED di nuova generazione e la batteria super capiente che assicura ore ed ore di utilizzo intenso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.