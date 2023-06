Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G: prezzo BOMBA con coupon su eBay

Preparatevi a vivere un’estate da sogno con il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G! Se state cercando un compagno di viaggio affidabile e versatile per le vostre vacanze, eBay ha l’offerta perfetta per voi. Questo fantastico tablet, di solito venduto a 959,90 euro, può essere tuo al prezzo speciale di soli 863,91 euro, grazie al coupon VACANZE23.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G: un mostro di potenza ed eleganza

Immaginate di godervi le vostre vacanze in riva al mare o in montagna con il Galaxy Tab S8 Ultra 5G al vostro fianco. Questo tablet di ultima generazione vi permetterà di avere tutto ciò che vi serve letteralmente a portata di dito. Dotato di un display ultra-sottile e ultra-chiaro WQXGA+ 120Hz da 12,4 pollici, vi immergerete in un’esperienza visiva mozzafiato, che vi farà dimenticare tutto il resto.

E non preoccupatevi delle prestazioni, perché il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G è alimentato da un processore potente e veloce, lo Snapdragon 8 Gen 1, che vi consentirà di navigare sul web, giocare e gestire le vostre attività senza intoppi. La connettività 5G vi garantirà una connessione rapida e stabile ovunque voi andiate, permettendovi di rimanere sempre connessi con il mondo. È anche dotato di rete Wi-Fi 6E così che possiate utilizzare una connessione Wi-Fi più veloce fino a 2,4 Gbps.

Ma le sorprese non finiscono qui! Questo tablet offre una doppia fotocamera posteriore di alta qualità (13 MP grandangolare + 6 MP ultragrandangolare) che vi permetterà di scattare foto e registrare video incredibili durante le vostre avventure estive. Catturate i momenti più preziosi e condividiteli con i vostri amici e la vostra famiglia con facilità. Potrete anche scattare ottimi selfie con la doppia fotocamera frontale sempre da 12 MP grandangolare e 12 MP la ultragrandangolare.

Ma torniamo all’offerta irresistibile di eBay! Grazie al coupon VACANZE23, potete acquistare il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G a soli 863,91 euro, invece dei soliti 959,90 euro. È un risparmio significativo che vu permetterà di mettere da parte qualche soldo extra per godervi ancora di più le vostre vacanze. Infine il venditore è super affidabile grazie al 99,2% di feedback positivi su oltre 80mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.