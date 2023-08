Samsung Galaxy Tab S8: tablet POTENTISSIMO a soli 599€ su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa: il meraviglioso tablet di punta di Samsung, il modello entry level della serie del 2022, il Galaxy Tab S8, costa solo 599,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un prezzo veramente irrisorio per un oggetto capace di tantissime operazioni e dotato di una scheda tecniche all’avanguardia. Non manca poi un processore all’altezza delle aspettative, uno schermo LCD IPS da circa 11 pollici che si vede benissimo sotto ogni condizione di luce e molto altro ancora.

Samsung Galaxy Tab S8 su Amazon: il best buy del giorno

Questo è un tablet pensato soprattutto per chi è spesso fuori casa; tablet pensato per quando sei fuori casa. Come detto, lo schermo LCD da circa 11 pollici assicura una visione dei contenuti perfetta in ogni condizione di luce, la batteria è ultrapotente e dura tantissimo; vi permetterà di fare tantissime ore con schermo acceso. C’è una singola fotocamera da 12 Megapixel e la S Pen è inclusa nella confezione e si attacca magneticamente al retro del device. Potrete scrivere, prendere appunti, disegnare, fare post produzione grafica, elaborazione di foto e molto altro ancora. Il pennino capacitivo vi assicurerà una versatilità senza paragoni.

Con la funzione Auto Framing poi, potrete fare videochiamate restando sempre al centro dell’inquadratura; anche la messa a fuoco sarà precisa e puntuale e vi seguirà in ogni movimento. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 poi, avrete tutta la potenza necessaria per eseguire app pesanti e complesse. Ottimo anche il multitasking di livello avanzato. A soli 599,00€ questo Galaxy Tab S8 è il miglior tablet che si possa acquistare se cercate un prodotto versatile dalle alte potenzialità e dalle elevate prestazioni. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy a questo prezzo. La consegna è celere e immediata e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

