Samsung Galaxy Tab S8+: sfida iPad Pro ma costa molto meno

Oggi vogliamo parlarvi del potentissimo e leggendario tablet di punta di casa Samsung; si chiama Galaxy Tab S8+ ed è un prodotto fantastico, con uno schermo AMOLED da oltre 12 pollici. La sua dimensione generosa lo pone in netto contrasto con il tablet di Apple, iPad Pro da 12.9″ con schermo miniLED. Rispetto alla controparte della mela, questo gadget dispone di specifiche tecniche all’avanguardia, arriva con il pennino incluso nella confezione (con quello di Apple lo dovrete comprare in separata sede), ha un hardware di punta con un chip Snapdragon di ultima generazione ed è anche leggerissimo. Lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 1058,19€, spese di spedizione incluse, al posto di 1349,00€. Capite bene che lo sconto è assurdo per un terminale del genere.

Samsung Galaxy Tab S8+: potente e lo paghi anche in comode rate

Il tablet di punta Samsung è un gadget assurdamente potente; presenta lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e da storage da 256 GB. Non manca poi uno schermo (la sua killer feature) AMOLED da oltre 12,4″, c’è il modem 5G integrato e la S Pen è inclusa nella confezione del prodotto. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione e portatevi oggi a casa un device del genere ad un prezzo favoloso.

Da Amazon avrete tantissimi vantaggi al seguito; come non citare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con il sistema interno al sito o mediante il portale esterno di Cofidis (micropagamenti mensili). Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Non lasciatevi sfuggire questa promozione e fatelo vostro a soli 1058,19€ al posto di 1349,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.