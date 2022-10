Samsung Galaxy Tab S8, sconto TOP per il tablet PREMIUM (-26%)

Samsung Galaxy Tab S8 è senza ombra di dubbio uno dei migliori tablet Android presenti in circolazione, purtroppo spesso venduto a un prezzo troppo esoso. Fortunatamente, però, questa offerta di Amazon ti dona la possibilità di acquistare l’ottimo device di Samsung al prezzo più conveniente di sempre grazie al 26% di sconto con tanto di consegna rapida in 1 giorno.

Ad appena 590€, infatti, quest’oggi hai a portata di mano una ghiottissima occasione per sfruttare le enormi potenzialità del tablet Android pagandolo più di 200€ in meno del prezzo di listino. Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, il device del colosso sudcoreano può essere sfruttato come un degno sostituto di un notebook.

Samsung Galaxy Tab S8 crolla di prezzo su Amazon a un nuovo record: affare d’oro

Frontalmente è presente un bellissimo pannello ad altissima risoluzione da 11 pollici, mentre sotto il cofano un potente processore octa core si occupa di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e garantirti sempre un’esperienza di utilizzo scattante e senza indecisioni.

Il tutto, poi, è affiancato anche da una capiente batteria che ti assicura una giornata intera di utilizzo e anche il pieno supporto alla S Pen di nuova generazione per scrivere, disegnare e prendere appunti direttamente sul display quasi fosse un vero foglio di carta.

Insomma, non è proprio il caso di farsi scappare questa ghiotta occasione per acquistare il validissimo e apprezzatissimo tablet Android di fascia premium. Se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.