Samsung Galaxy Tab S8+, sconto imperdibile con le Offerte di Primavera

Sono le ultime ore per portarti a casa il fantastico Samsung Galaxy Tab S8+ a 937 euro invece di 1199 euro grazie alle Offerte di Primavera di Amazon.

Con la spedizione Prime sarai pronto a riceverlo già domani dopo aver usufruito di un risparmio incredibile per questo tablet che ha tutto e di più. Il modello in offerta è il WiFi con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy Tab S8+: un tablet dalle mille possibilità

Samsung Galaxy Tab S8+ è il tablet che ti offre il massimo in ogni ambito con il suo display sAMOLED da 12,4” che ti regala immagini spettacolari, una batteria da 10.090 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e uno scanner di impronte digitali on-screen per sbloccarlo in un attimo.

Il dispositivo è perfetto per la tua creatività perché con la S Pen inclusa, puoi scrivere, disegnare, annotare e fare tutto ciò che ti passa per la mente con una precisione incredibile. Puoi anche usare Clip Studio Paint, un’app dedicata agli artisti che ti permette di creare opere d’arte con effetti realistici.

Ideale per le tue comunicazioni, grazie alla funzione Auto Framing puoi registrare video in cui sei sempre al centro dell’inquadratura, seguendo le tue indicazioni. Con l’app per videochiamate, puoi parlare con chi vuoi senza rumori di fondo, grazie ai tre microfoni integrati.

Infine, è un dispositivo talmente potente che ti fa fare più cose insieme. Con la modalità Multischermo, puoi aprire più finestre e personalizzare la loro dimensione e posizione. Puoi così navigare sul web, lavorare sui tuoi progetti e chiacchierare con i tuoi amici, tutto nello stesso momento.

Meglio approfittare subito allora dell’offerta su Amazon e acquistare Samsung Galaxy Tab S8+ a soli 937 euro. Sono le ultime ore per questa offerta, non pensarci troppo.

