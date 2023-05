Samsung Galaxy Tab S8: sconto e coupon per un risparmio SENZA PRECEDENTI

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet veramente eccezionale di Samsung; si chiama Galaxy Tab S8 ed è l’iterazione basica della gamma di punta dello scorso anno. È un dispositivo veramente interessante, dotato di tecnologie all’avanguardia, di un design unico e di un’estetica accattivante. Non manca una scheda tecnica completa, con batteria generosa, supporto alla S Pen che, a proposito, è inclusa nella confezione del prodotto. Prima di addentrarci nella scheda tecnica completa, vogliamo farvi notare che il prezzo è veramente vantaggioso grazie al doppio sconto di Amazon. In prima istanza, vi ricordiamo che di listino costerebbe 899,00€ ma oggi si porta a casa con soli 654,00€. Già così il risparmio sarebbe eccezionale, ma pensate che c’è un ulteriore sconto che si applica al checkout (non scordatevi di spuntarlo) di ben 32,70€, e le spese di spedizione sono incluse. Morale della favola? Questo gioiello sarà vostro con soli 621,30€. Mai visto uno sconto così elevato; se siete interessati approfittatene subito.

Samsung Galaxy Tab S8 su Amazon: a questo prezzo è un super best buy

Grazie ad Amazon avrete le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata. In pochissimi giorni il dispositivo arriverà a casa vostra e avrete anche la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, godrete della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e sappiate che ci sarà anche il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto.

Samsung Galaxy Tab S8 è un Device eccezionale, con S Pen inclusa in confezione, con uno schermo LCD con refresh rate elevato e dimensione di 11″, con un processore potentissimo (lo Snapdragon 8 Gen 1), coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. A soli 621,30€ questo è il miglior tablet Android che possiate comprare oggi su Amazon.

