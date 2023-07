Samsung Galaxy Tab S8: prezzo da URLO, prestazioni ECCELLENTI (-34%)

Se state cercando un nuovo tablet di punta e avete uno smartphone di Samsung (e magari anche una serie di accessori e smart gadget del marchio sudcoreano) oggi vi consigliamo l’ottimo Galaxy Tab S8 da soli 589,99€ con lo sconto esagerato del 34% grazie ad Amazon. Capite bene che il risparmio sarà super elevato per un prodotto del genere. Noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire perché a questa cifra è veramente incredibile. Pensate che il valore di listino si attesta sui 900€, pertanto andrete a risparmiare oltre 310€ alla cassa. Cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione esclusiva dedicata agli iscritti al programma di Prime.

Samsung Galaxy Tab S8: Best Buy a meno di 600€

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo, in primo luogo, le spese di spedizione incluse nel prezzo dell’articolo, la consegna celere e immediata, la possibilità di dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno (anche a tasso zero). Per quanto concerne la spedizione poi, vi ricordiamo che si potrà farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Il Samsung Galaxy Tab S8 dispone di uno schermo LCD IPS da 11 pollici super risoluto; i contenuti brillano e colori sono vividi e naturali. C’è il supporto alla S Pen, anche perché lo stilo capacitivo è incluso nella confezione dell’articolo e si può riporre sulla back cover nello slot apposito. Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Insomma, questo è un super tablet adatto sia allo svago che alle operazioni lavorative o produttive più impegnative. Con un prezzo di soli 589,99€ il Galaxy Tab S8 è il best buy del giorno su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.