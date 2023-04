Samsung Galaxy Tab S8 Plus: il rivale di iPad Pro, OGGI in super SCONTO

Oggi vogliamo parlarvi del potentissimo tablet Android di casa Samsung; si chiama Galaxy Tab S8 Plus ed è il vero rivale di iPad Pro. Dispone di un potente processore di Qualcomm, di un design elegante con S Pen integrata nella scocca (sulla parte posteriore) e soprattutto, inclusa in confezione. Cosa non da poco: è anche in super sconto grazie ad Amazon. Da 1199,00€ infatti, lo pagherete solo 1049,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è davvero elevato e vi farà risparmiare tantissime decine di euro sul valore di listino.

Fra le altre cose, segnaliamo che la consegna sarà celere e veloce. In pochissimi giorni il dispositivo arriverà presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Ci sono poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, avrete la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e di dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus: un tablet eccezionale al miglior prezzo

Questo tablet è un vero e proprio gioiello; il Galaxy Tab S8 Plus di Samsung ha uno schermo AMOLED da 12,4 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce. Il SoC interno è lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, ci sono 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna per l’archiviazione di file, foto, video e app. Come detto, è potentissimo e consente di eseguire anche software di livello desktop come Adobe Photoshop o Lightroom.

Supporta la stilo S Pen (che è inclusa nella scocca del device), ha la ricarica rapida via USB Type-C e c’è anche il fingerprint sotto il display per lo sblocco rapido. A soli 1049,00€ è il tablet più incredibile che vi sia oggi in commercio se cercate un prodotto di punta Android.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.